Santa Severa, il Sindaco Tidei chiede una variazione del PUG

Il Sindaco Pietro Tidei chiede una variazione del Piano Urbanistico Generale per dotare Santa Severa di più aree verdi

Il Sindaco Pietro Tidei scrive al Presidente della Regione Rocca e per conoscenza all’Assessore al Patrimonio Ghera, all’Assessore al Bilancio Righini e alla Sovrintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria, in merito alla variante generale al PUG (piano urbanistico generale) per dotare Santa Severa di aree verdi.

“Caro Presidente- si legge testualmente nella missiva- mi corre l’obbligo di informarLa che nella seduta del Consiglio comunale del 23 ottobre u.s. è emersa la volontà di procedere, in tempi brevi, ad una variante generale del PRG relativa alla frazione di Santa Severa. Detta variante dovrebbe riguardare la trasformazione di due aree di particolare interesse ambientale in parchi pubblici cittadini da mettere a disposizione della Città, visto che su trentamila presenze estive non c’è in quella frazione nessuno spazio verde e quindi nessun parco pubblico. È per questo che- prosegue il Sindaco nella lettera- oltre allo spazio del vecchio convento della Curia Generalizia dei Frati Minori Conventuali vorremmo recuperare, ad uso pubblico, l’area cosiddetta dell’ex Polisportiva di proprietà regionale. Ciò stante e vista l’imminenza del provvedimento consiliare Le saremmo grati se la Giunta volesse soprassedere da qualsiasi destinazione diversa in quanto, su quell’area, vorremmo esercitare il diritto di esproprio e l’acquisizione al patrimonio comunale. Rimaniamo in attesa di un Vs. cenno di risposta e definire di comune accordo un percorso amministrativo celere affinché Santa Severa possa finalmente (dopo decenni) avere a disposizione due grandi parchi pubblici, considerando che Santa Marinella dispone di ben 12 parchi cittadini. Certo che la Regione vorrà aderire a questa volontà popolare Le chiedo, insieme agli Assessori competenti, un incontro per definire tempi e modalità degli interventi richiesti”, conclude il Primo Cittadino nella lettera.

“Abbiamo l’occasione storica per modificare, in positivo, il Piano Urbanistico del Comune, attraverso interventi mirati tramite varianti generali, utili all’individuazione di aree verdi per famiglie e bambini, in particolar modo su Santa Severa- precisa Tidei-Dopo 50 anni, è questa l’occasione giusta per mettere mano al nostro piano regolatore. La nostra proposta prevede meno cemento e più verde, un impegno concreto che mira, come è intenzione dell’intero Consiglio Comunale, alla salvaguardia del Convento e dell’area verde adiacente, che ci siamo impegnati di riproporre alla prossima assise utile, rendendo una mozione su cui siamo tutti d’accordo, un atto più concreto e fattibile. È fondamentale infatti prendere insieme questa importante decisione per il benessere della nostra comunità.

L’obiettivo- spiega il Primo Cittadino- è trasformare Santa Marinella in una città turistica a misura d’uomo, dove la qualità della vita e i servizi per i cittadini siano al centro della pianificazione. Le nuove aree verdi non solo offriranno spazi di svago, ma contribuiranno anche alla sostenibilità ambientale della zona.Il mio auspicio – ha concluso il Sindaco – è che la maggioranza di governo insieme alla minoranza tutta, siano in grado all’unanimità di approvare questo atto coraggioso e rivoluzionario di trasformazione del PUG adeguandolo ai tempi odierni”.