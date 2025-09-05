Santa Severa, il Comitato sul futuro del Castello: “Accolte con favore le ultime dichiarazioni del Sindaco Tidei, serve un Consiglio Comunale aperto” –

Il Comitato Cittadino per il Castello di Santa Severa accoglie con favore le recenti dichiarazioni del sindaco Tidei, che ha in parte smentito le voci circa la trasformazione del Museo in un resort di lusso. Una precisazione che, secondo il Comitato, sarebbe arrivata anche grazie alla forte reazione negativa suscitata dalla notizia nei giorni scorsi.

Positivo anche l’annuncio del primo cittadino di voler convocare entro la fine del mese un Consiglio Comunale sul tema. Tuttavia, il Comitato sottolinea l’importanza che tale seduta sia aperta alla cittadinanza, ai rappresentanti della Regione Lazio e a LazioCrea, società che gestisce il complesso.

“Un Consiglio Comunale aperto – spiegano dal Comitato – è stato più volte promesso e rappresenta l’unico modo per garantire un confronto trasparente tra istituzioni, forze politiche e cittadini, con impegni chiari e formali da parte dell’Amministrazione”.

Sul tavolo resta anche la proposta di convenzione avanzata da LazioCrea, per la quale il sindaco ha invitato maggioranza e opposizione a presentare emendamenti. Il Comitato ricorda di aver ricevuto rassicurazioni circa il proprio coinvolgimento nella Commissione incaricata di lavorare al testo e ribadisce la richiesta che ciò avvenga nell’ambito del Consiglio Comunale aperto.