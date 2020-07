Condividi Pin 0 Condivisioni

” Portare 1Gb in un quartiere della città è il prologo alla costruzione di una vera città”

Santa Severa e Santa Marinella come una “Smart City”-

“Oggi il Sindaco Pietro Tidei con la collaborazione dell’assessore Roberta Gaetani ha firmato gli atti per trasferire tutti gli uffici del nostro comune nel compendio immobiliare delle Benedettine in via Cicerone.

Per quanto riguarda le mie attività, lunedì sarà installata la fibra ad 1GB che permetterà al nostro comune di fornire moltissimi servizi on line. Partiranno sempre lunedì i lavori per la nuova LAN comunale che finalmente ci permetterà di fornire ai cittadini molti servizi online evitando code, file, tempo dietro alla burocrazia.

Tutto comodamente da casa (per quanto possibile ovviamente) per utilizzarli sarà necessario dotarsi del sistema SPID che ricordo essere gratuito.

Portare 1Gb in un quartiere della città è il prologo alla costruzione di una vera city LAN che ci vedrà interfacciati e connessi. Confesso di essere molto emozionato, perché si stà realizzando quello che ho sempre sognato. Far diventare Santa Marinella e Santa Severa una vera Smart City”.

Pierluigi d’ Emilio