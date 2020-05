Condividi Pin 22 Condivisioni

Tidei: “Grazie alla professionalità del consigliere Angeletti”

Santa Marinella, viabilità: ripristinato impianto semaforico

Il guasto all’impianto semaforico situato su via Aurelia, incrocio via Garibaldi (direzione Civitavecchia – località “La Gatta”), che dura ormai da un paio si settimane, ha creato forti disagi al traffico veicolare.

Da oggi, per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti il semaforo torna in esercizio ed a pieno regime.

Tidei – colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la disponibilità del Cons.Roberto Angeletti che, anche in questo caso, ha messo a disposizione la sua professionalità nel campo dell’elettrotecnica ripristinando l’impianto.

Una disponibilità gratuita e totalmente a beneficio della collettività.

In un comune dissestato non è la prima volta che un consigliere comunale mette a disposizione della collettività la propria esperienza e professionalità a titolo gratuito.

Angeletti – l’impianto presentava danni alla scheda madre oltre che rotture di vari componenti. Altissimo il preventivo di spesa per la riparazione. In laboratorio sono riuscito a ripristinare la scheda in tempi brevi ma , causa covid-19 alcuni pezzi sono arrivati con ritardo. Dopo vari test e la riprogrammazione della CPU sul posto ho potuto riavviare con soddisfazione l’impianto.

Un grazie al Sindaco per la stima, direi reciproca.