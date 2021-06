Inaugurato questa mattina il primo tratto dell’arteria stradale

Santa Marinella, via Etruria si rifà il look –

Santa Marinella, via Etruria si rifà il look

Da oggi, Santa Marinella dispone di una nuova arteria, completamente asfaltata, che potrà essere agevolmente utilizzata dagli automobilisti anche come variante Aurelia per attraversare il centro urbano della cittadina”. Lo ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei che questa mattina ha potuto inaugurare il primo nuovo tratto di Via Etruria dove sono stati eseguiti, nei giorni scorsi importanti lavori di riqualificazione e rifacimento del manto stradale che porteranno un enorme vantaggio non solo per gli abitanti del Rione Maiorca che quotidianamente la percorrono ma anche per tutti gli automobilisti che potranno usufruire di questa strada per evitare di congestionare il traffico lungo la Statale Aurelia.

“Dopo anni di totale incuria è questa una delle tante opere che questa amministrazione ha saputo portare a compimento e che contribuiranno, senza dubbio, a migliorare la vivibilità, ancor prima che la viabilità di Santa Marinella”.

Presente alla simbolica cerimonia del taglio del nastro anche l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella: “ Le novità, tutte positive per i residenti e i villeggianti che risiedono in questa zona di Santa Marinella non sono finite qui, perché grazie alla disponibilità mostrata da tutti i titolari delle attività presenti nel centro commerciale del piazzale di Baia di Ponente, sarà finalmente possibile realizzare una nuova rotatoria, necessaria per mettere in totale sicurezza il traffico urbano proprio lungo via Etruria.

A breve, – conclude Minghella- questo quartiere, sempre più popolato della nostra città, potrà contare sull’apertura, accanto al supermercato di via Etruria, della seconda farmacia comunale e questo rappresenterà un servizio in più per i residenti e villeggianti”

(torna a baraondanews)