Santa Marinella: Venerdì 22 marzo convocato il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Santa Marinella è convocato in seduta straordinaria per discutere importanti temi che riguardano la vita della città. La prima convocazione è fissata per il 21 marzo alle ore 17:00, mentre la seconda, qualora la prima non raggiunga il numero legale, è prevista per il 22 marzo alla stessa ora. Entrambe le sedute si terranno presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli”, situata in via Cicerone 25.

L’ordine del giorno è ricco e variegato, spaziando da questioni amministrative a temi di interesse pubblico. Si inizierà con le comunicazioni del Sindaco, per poi passare allo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria con il Comune di Prossedi, una decisione che avrà impatti sull’organizzazione interna dell’ente.

Un punto importante all’ordine del giorno è la rettifica della delibera n. 72 del 4.12.2024, riguardante la composizione della Commissione Consiliare “Legalità, Trasparenza e Efficienza Amministrativa”. Seguirà la ratifica delle variazioni di bilancio, un passaggio fondamentale per garantire la corretta gestione delle risorse comunali.

Il Consiglio si occuperà anche dell’approvazione di un addendum al contratto quadro per l’autoproduzione di servizi strumentali alla Pubblica Amministrazione, nonché della variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

Tra i temi di maggiore interesse per la cittadinanza, spicca l’approvazione del regolamento sulla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, una normativa attesa per disciplinare l’utilizzo di questi mezzi sul territorio comunale. Si discuterà anche della convenzione con il Comune di Tolfa per la gestione dei servizi scolastici a Santa Severa Nord.

Non mancheranno le questioni sollevate dai consiglieri, con interpellanze e interrogazioni su temi quali la riparazione dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Aurelia e via degli Etruschi, la tutela del verde pubblico e l’abbattimento di alberature presso la stazione ferroviaria. Infine, sarà discussa una mozione sulla sicurezza della viabilità sulla via Aurelia.

La cittadinanza è invitata a partecipare a queste importanti sedute, per seguire da vicino l’attività del Consiglio Comunale e contribuire al dibattito pubblico. Come tutte le sedute anche questa sarà trasmessa in web/streaming