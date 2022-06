L’incontro voluto dal Sindaco Tidei ha visto la presenza di rappresentanti politici, dirigenti comunali e rappresentanti di Gesam e SMS

Santa Marinella, un tour per analizzare le criticità della città –

Tutti in viaggio a bordo di uno scuolabus per fare il punto sullo stato della città. Il Sindaco Pietro Tidei ha così riunito tutti i responsabili delle aziende fornitrici di servizi e i dirigenti comunali per un sopraluogo globale della città.

Con lui il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati, il presidente della Santa Marinella Servizi Fabio Iachini, il Direttore generale Bartolomeo Bove, la Gesam e il delegato al controllo e legalità Antimo Di Giacinto.

“Su 24 km di costa sorge Santa Marinella e sia in lungo che in largo abbiamo perlustrato le zone, notandone alcune che richiedono urgenti interventi”, dice Tidei.

L’incontro voluto da Tidei

L’incontro di questa mattina è stato voluto dal Sindaco che ha permesso di verificare e determinare l’effettiva criticità urbana, con lo scopo di trovare pronte soluzioni affinché venga svolto un servizio di qualità che punti alla valorizzazione del territorio.

Nei prossimi giorni il Sindaco incontrerà nuovamente i dirigenti per avviare una programmazione più specifica e mirata con indirizzi e relativi tratti su cui occorre immediatamente intervenire.

“Lunedì prenderanno il via il piano di spazzamento e della cura del verde e saranno visibili direttamente sul sito istituzionale del Comune per dar modo ai cittadini di poter visionare ciascun intervento della giornata. Nel caso in cui il programma non fosse rispettato, si prega di segnalarlo, affinché possa proseguire questa importante collaborazione con la cittadinanza e rafforzarsi nel tempo perseguendo altrettanti risultati”, conclude Tidei.