Santa Marinella, ultimi lavori alla scuola Pirgus prima dell’inizio

Ultimi lavori a pochi giorni dall’inizio dal suono della prima campanella suono della campanella alla scuola Pirgus di santa Marinella

A pochi giorni dall’inizio dal suono della prima campanella, si sta provvedendo alla sistemazione finale dei plessi scolastici in modo che tutto sia pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Questa mattina il sindaco Pietro Tidei, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e in presenza dei responsabili della società che sta effettuando i lavori, si è recato al plesso Pirgus per effettuare un sopralluogo e prendere atto dello stato dei lavori ormai in via di ultimazione.

“Il plesso è stato interessato da un intenso lavoro di ristrutturazione che ad oggi vede tutte le aule pronte ad accogliere alunni e insegnanti.

Gli interni sono infatti ultimati, restano ancora da effettuare lavori di pulizia finale e sistemazione di banchi e materiale didattico -ha affermato il Sindaco Tidei – per quel che concerne lo stato dei luoghi esterni si provvederà in questi giorni allo sfalcio del verde e alla ripulitura dei giardini e alla messa a dimora di nuove piante fiorite.

C’è ancora da intervenire sulla parte del tetto interessata da alcune infiltrazioni per il quale stiamo provvedendo.

Voglio rassicurare le famiglie che i loro figli entreranno in una bella scuola, rimodernata, sistemata e ristrutturata”.