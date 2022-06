E’ stata finalmente messa a punto la Stagione Concertistica Estate 2022 della Parrocchia di S. Giuseppe in Santa Marinella. Quest’anno il cartellone si presenta particolarmente ricco e variegato, per i melomani di ogni estrazione e di ogni gusto: ben 10 appuntamenti dal 30 giugno al 16 settembre, e quasi tutti il giovedì sera per una precisa scelta concordata con il Comune: l’obiettivo è quello di evitare sovrapposizioni di eventi e di mettere cittadinanza e turisti in condizione di non perdere nessuno degli appuntamenti più graditi.

Ma vediamo in dettaglio cosa ci attende settimana per settimana. I due concerti iniziali saranno dedicati alla musica d’organo, e non poteva essere diversamente in una chiesa che ospita l’imponente strumento costruito da Ponziano Bevilacqua nel 1984: giovedì 30 giugno inaugurerà la stagione l’organista Emanuele Lo Bianco, e la settimana successiva, giovedì 7 luglio, sarà la volta della concertista Flavia Gianfreda.



Santa Marinella, tutto pronto per la stagione concertistica della parrocchia di S. Giuseppe

Appuntamento con il bel canto giovedì 14 luglio, quando i solisti dell’Associazione Il Melodramma porteranno in scena, nella Sala-Teatro parrocchiale, l’evento “Musica senza barriere” : opera, operetta ed arie napoletane che non mancheranno di suscitare entusiasmo presso i melomani: questo sarà anche l’unico concerto a pagamento (ingresso € 10,00) dell’intera stagione. Seguiranno, giovedì 21 e giovedì 28 luglio, due attesissimi appuntamenti con il M° Stefano Mhanna, un interprete di caratura internazionale che da diversi anni non manca di proporre a S. Marinella eventi concertistici incentrati sulla musica per violino, pianoforte ed organo, i tre strumenti in cui eccelle.

Seguirà, giovedì 4 agosto, un concerto con diversi strumentisti del Conservatorio L. Refice di Frosinone. Giovedì 11 agosto nuovamente protagonista il M° Mhanna e poi, giovedì 1 settembre, tre giovanissimi e talentuosi solisti espressione del nostro territorio: Samuele Cuicchio e Daniele Di Nardo Di Maio al pianoforte, con Diego Pifferi al clarinetto. Gli ultimi due appuntamenti sono sabato 10 settembre, con i cantanti dell’Ass. Il Melodramma impegnati in un programma di arie sacre, e venerdì 16 settembre con il M°Mhanna nuovamente al violino, pianoforte ed organo. Una stagione ricca e variegata come mai prima.

Il programma di ogni concerto potrà essere scaricato, qualche giorno prima, dalla home page del sito: www.stjosephchoir.it