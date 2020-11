Share Pin 0 Condivisioni

Santa Marinella, Tidei smentisce qualsivoglia ingerenza riguardo all’amministrazione di Civitavecchia –

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei smentisce qualsivoglia ingerenza riguardo all’amministrazione di Civitavecchia. In un comunicato appena diffuso afferma infatti: “A proposito della nuova Giunta Tedesco tengo a precisare che non ho suggerito nessun assessore in quanto non è la mia giunta, né appartenente al mio schieramento politico che da 51 anni è quello di centro sinistra.

Ho semplicemente apprezzato la scelta di due assessori che al di la’ della loro appartenenza politica (che io non conosco) sono due donne valide e dotate di una competenza e professionalita di livello. Come peraltro lo erano i due assessori che sono stati sostituiti da Tedesco.” – ha proseguito il Sindaco.

“Preciso – ha affermato Tidei – che non sono interessato ai giochi di potere che hanno indotto il Sindaco a promuovere questo incomprensibile rimpasto.”

“Tedesco avrà avuto le sue buone ragioni.- conclude il primo cittadino – Problemi del centro destra che sicuramente si ricompatterà perche fuori dal potere non resisteranno tanto.”