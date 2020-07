Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco se la prende con i troppi assembramenti

Santa Marinella, Tidei “Siamo Covid Free, ma dobbiamo mantenere alta la guardia”

Ancora oggi zero positivi a Santa Marinella.COVID FREE.

SICURAMENTE NOTIZIA POSITIVA.

Ma attenzione.

Il virus sta contagiando in Italia 17 regioni su 20.

A Ostia hanno chiuso uno stabilimento balneare.

E nel Lazio i contagi stanno aumentando progressivamente.

Il C.O.C COMUNALE CI HA COMUNICATO CHE I NS.STEWARTS trovano difficoltà a far rispettare i distanziamenti e consigliare l uso delle mascherine dentro gli esercizi pubblici.

TROPPA INCIVILTA e Maleducazione ,TROPPI ASSEMBRAMENTI E SOPRATTUTTO POCHE MASCHERINE LADDOVE È NECESSARIO INDOSSARLE.

SE OGGI VANTIAMO QUESTO PRIMATO CON NESSUN CONTAGIO NON È DETTO CHE CONTINUANDO SU QUESTA STRADA CONTINUEREMO A NON AVERE CONTAGI.

QUELLO CHE CHIEDO A TUTTI UN PO DI SACRIFICI (MASCHERINE,DISTANZIAMENTO ,LAVARSI LE MANI SEMPRE E UN PO DI ATTENZIONE)

SE ASCOLTATE LA TELEVISIONE VEDETE CHE SUCCEDE NEL MONDO.

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MORTI E 14 MILIONI DI CONTAGIATI.

IL VIRUS NON È SCOMPARSO.

Ognuno è responsabile della propria sicurezza ma anche di quella altrui.