Da lunedì parte la lavorazione dei terreni

Santa Marinella, Tidei: “La limonaia diventa realtà” – la nota stampa:

“Abbiamo lavorato a lungo a questo ambizioso progetto che ora, finalmente sta prendendo forma e presto per l esattezza il prossimo primo maggio saremo in grado di inaugurare la prima vasta profumata limonaia di Santa Marinella. Lunedì mattina la nostra Multiservizi prenderà possesso di questi lotti che si affacciano lungo uno dei tratti più belli del nostro litorale, le spiagge in località la Toscana, e inizieranno tutte le operazioni e le lavorazioni necessarie e propedeutiche alla piantumazione vera e propria degli alberi di agrumi , piantumazione che, da crono programma inizierà , al massimo entro due settimane.

In poco più di un mese, seguendo la progettazione con le indicazioni redatte da uno studio eseguito da esperti agronomi e dottori forestali ,che hanno valutato sia la morfologia che l’esposizione ai venti dei terreni dove sorgerà la limonaia, tutti gli alberi saranno stati posizionati e si tratta di ben 1200 esemplari d limoni . Saremo pertanto in grado di festeggiare questo evento con una manifestazione che abbiamo pensato potrà svolgersi il prossimo primo maggio . Sarà quella una giornata dove inviteremo tutti i cittadini. i turisti e villeggianti, a partecipare per condividere un momento molto importante, poiché la limonaia rappresenterà un nuovo, grande valore aggiunto per questo territorio. Ma non ci fermeremo qui, perchè la riqualificazione del vasto patrimonio di aree coltivabili che ci è stato dato dalla Regione a titolo gratuito, porterà, nell’immediato futuro anche alla piantumazione di altri alberi da frutto e mandorli e melograni . Il paesaggio attorno alle due nostre splendide cittadine balneari, Santa Marinella e Santa Severa, diverrà unico e suggestivo, con l’azzurro del mare e il verde di migliaia di alberi fioriti in primavera, cariche di preziosi e succosi frutti color oro negli altrui periodi dell’anno.

La nostra soddisfazione oggi è di essere riusciti, con grande impegno e determinazione, a rendere possibile quello che all’inizio poteva sembrare solo un sogno. Ma sono certo che negli ultimi mesi stiamo dimostrando, come ho avuto più volte modo di ripetere, che sono i fatti a parlare per noi , i piccoli e grandi risultati che, quasi quotidianamente raggiungiamo , sempre mossi dall’ amore e il rispetto per un territorio e la sua popolazione”.

