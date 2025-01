Santa Marinella, Tidei interviene sull’incarico conferito al generale Settanni –

“L’incarico al generale Francesco Settanni è una scelta fatta a tutto vantaggio della città. La sua competenza e professionalità in materia di patrimonio, cessione, valorizzazione e riqualificazione degli immobili è fuori dubbio. Per anni il generale si è occupato per il Ministero della Difesa di questa materia e la sua disponibilità a impegnarsi per la città è solo a beneficio della comunità”.Con queste parole il sindaco Pietro Tidei torna a spiegare la decisione del conferimento dell’incarico a Settanni, messa in discussione senza alcuna ragione da Stefano Marino.

“Mi sorprende leggere ancora una volta i commenti strampalati di Marino, che suo malgrado non ha digerito la clamorosa sconfitta alle scorse elezioni amministrative. Egli non rappresenta nessuno, se non se stesso. E’ inconcepibile che riesca a trovare spazio sui quotidiani e sui siti online ogni giorno per i suoi sproloqui continui, a danno di un’informazione corretta e obiettiva- ha commentato Tidei- L’amaro che ha in bocca non gli consente di ragionare lucidamente sulle questioni, tornando ogni volta a riempire le pagine di giornali e a spendere soldi per pubblicizzare le sue esternazioni senza senso.

In politica- ha spiegato il Sindaco – prima di lanciare commenti su argomenti di interesse pubblico, bisogna informarsi e comprendere che al di là dei colori politici è prioritario lavorare in sinergia per risolvere questioni annose come quella dell’Ex Cementificio Cerrano, che ancora oggi nessuno ha saputo risolvere.

Questa Amministrazione-ha concluso Tidei – sta dando risposte efficaci e presto Santa Marinella, grazie a tutti gli interventi intrapresi e alle opere in corso, sarà una città migliore, moderna, vivibile e capace di offrire servizi a misura dei giovani e delle tante famiglie che vi abitano”.