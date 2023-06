Tidei firma un’ordinanza con cui da l’ordine alla Polizia Locale di ripristinare l’accesso alla servitù del parcheggio sull’Aurelia

Santa Marinella, Tidei: "Il parcheggio alla Toscana non chiude"

“Non c’è stata e non ci sarà nessuna chiusura della area di sosta sita lungo la via Aurelia, di fronte alle spiagge libere più frequentate del litorale in località La Toscana”.

Lo dichiara il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Questa mattina il sindaco Tidei, anche a seguito, del sopralluogo compiuto nella giornata di ieri da tecnici dell’Anas ha inviato ai vertici di questo Ente una nota documentale, molto esaustiva, in cui sono state ampiamente evidenziate tutte le gravi conseguenze che potrebbe avere una seppur temporanea interdizione del vasto parcheggio, poiché si verrebbero a creare delle situazioni di pericolo anche per la sicurezza stradale in quanto non potrà più essere consentito che le auto in sosta possano invadere entrambe le carreggiate di marcia della Statale Aurelia.

“Ancora una volta a tutela non solo dell’incolumità pubblica, ma anche per non creare gravissimi disagi ai turisti e agli operatori balneari ho ritenuto doveroso emettere una nuova ordinanza volta come prevede il Testo unico degli Enti locali proprio a tutelare e salvaguardare un bene collettivo oltre che la popolazione. Riassumendo voglio specificare di aver dato ordine alla polizia locale di garantire il libero accesso alla servitù, potremmo più semplicemente chiamarlo accesso che si trova al Km 56, 150 della via Aurelia che conduce ai terreni di proprietà della Regione. Tutto questo, ribadisco, con la sola finalità di preservare la salute pubblica.

Oltre ad aver emesso tale provvedimento di massima urgenza però posso già anticipare che stiamo lavorando affinché in un futuro prossimo possano essere definitivamente eliminati e i rischi per i tantissimi bagnanti che sono diretti agli arenili della zona. Vorrei altresì ricordare che quell’accesso ai terreni che qualche esponente dell’opposizione ha definito abusivo, dimostrando di non avere minimamente a cuore le esigenze di residenti e turisti e operatori economici, esiste da oltre cento anni. Noi però ci batteremo con l’Anas affinché autorizzi la creazione di un attraversamento pedonale, nel caso anche di un impianto semaforico per rendere del tutto sicuro questo tratto di strada che chiederemo anche diventi di competenza del comune. A questo punto è più che evidente chi, come nel caso di questa amministrazione comunale, stia agendo per salvaguardare anche il buon andamento della stagione balneare e chi, nello specifico il consigliere Fiorelli e l’intera minoranza di centro destra, è solo alla vana, direi disperata ricerca, di un po’ di visibilità noncurante se tutto questo possa creare discapito e gravi perdite, non solo economiche alla città”.