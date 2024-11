Santa Marinella, Tidei: “A lavori ultimati, ripristinate le strade del quartiere Perazzetta” –

“Nessuno ha dimenticato il quartiere di Perazzeta, da tempo interessato da un’importante opera di intervento sulla rete idrica e fognaria, che prevede il potenziamento della raccolta e smaltimento delle acque nere – ha precisato il sindaco Pietro Tidei -. Si deve proprio all’esecuzione dei lavori in atto, il fatto che la strada non sia in condizioni ottimali. In questo momento Perazzeta è un cantiere aperto e i disagi che qualcuno ha segnalato non sono attribuibili al maltempo dei giorni scorsi – ha spiegato Tidei – Solo a lavori ultimati, verranno ripristinate le strade del quartiere, sostituiti e installati nuovi punti luminosi, creato un canale di scolo dell’acqua piovana direttamente collegato al fosso e l’intero quartiere si presenterà in perfette condizioni.

Una zona che è oramai molto abitata e che da zona rurale si è trasformato in poco tempo in un centro residenziale, con esigenze nuove di viabilità e urbanizzazione”, ha concluso il Sindaco.

Nonostante il forte temporale che si è abbattuto sulla città lo scorso 29 ottobre, non sono stati evidenziati grandi disagi e danni sull’intero territorio comunale. La macchina comunale ha risposto prontamente e tutto è tornato alla normalità nel giro di poche ore nonostante i forti rovesci registrati in tutto il comprensorio.

“Laddove, sono stati segnalati allagamenti, gli operai del Comune, della SMS e di Acea, con i volontari della Protezione Civile sono intervenuti tempestivamente ripulendo la strada allagata- ha dichiarato l’assessori ai LL.PP Andrea Amanati- Intanto sono stati affidati i lavori di ripristino del manto stradale di via Rimessa delle Guardiole in entrambi i sensi.

Per quel che riguarda il cavalcavia ferroviario, che da sempre è a senso unico alternato, è di competenza delle Ferrovie e spetta a loro qualsiasi intervento”, ha spiegato Amanati.