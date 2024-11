Santa Marinella, svolto lunedì 25 novembre il tavolo di confronto sul Turismo. Tidei e Manueli: “Lavorare per raggiungere obiettivi che daranno visibilità e lustro alla città” –

Si è riunito lunedì pomeriggio, come previsto, il Tavolo di confronto sul turismo a Santa Marinella, convocato dal sindaco Pietro Tidei, su iniziativa del consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli.

La riunione, tenutasi nell’aula consiliare di via Cicerone, ha visto la partecipazione di molti operatori del settore, gestori e proprietari di alberghi, di case vacanze, di stabilimenti balneari, di ristoranti e agenzie immobiliari presenti nel territorio comunale.

“Ringraziamo gli imprenditori che hanno preso parte al primo tavolo sul turismo, il cui obiettivo è stato quello di confrontarsi e dialogare con i protagonisti del settore economico più importante per l’economia della città – ha detto il sindaco Tidei – L’Amministrazione Comunale offre tutta la disponibilità come ente pubblico per sostenere e promuovere iniziative che favoriscano lo sviluppo del settore e le attività che rendono la nostra città ancora oggi una tra le mete più favorite della costa. Nella stessa misura è importante che si incrementino gli ’interventi e gli investimenti dei singoli attori economici per condurre il turismo a livelli più moderni e al passo con le richieste del mercato”, ha concluso il Primo Cittadino.

E’ entrato nel cuore del tema il consigliere Manuelli, che ha voluto presentare alcuni passaggi importanti che l’amministrazione comunale può affrontare per sostenere lo sviluppo turistico di Santa Marinella. Tra questi Manuelli ha parlato di certificazioni riconosciute a livello internazionale come la Bandiera Blu e la Spiga Verde.

“Dobbiamo lavorare per raggiungere obiettivi che daranno visibilità e lustro alla città. Si tratta di riconoscimenti che richiederanno impegno da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte degli operatori. Allo stesso tempo, è priorità della mia delega occuparmi delle necessità e richieste urgenti avanzate dalle attività. Sono convinto che grazie all’esperienza degli operatori turistici e al lavoro sinergico, riusciremo a realizzare molti progetti”, ha concluso Manuelli.

Da registrare l’intervento di alcuni presenti, come Filippo Mastrofini, albergatore, che ha voluto segnalare la necessità di implementare il trasporto dei turisti, che spesso giungono in città senza auto e mezzi propri. Necessità condivisa dai presenti e da agriturismi collocati fuori dal centro urbano come ha sottolineato Claudio Cardinali, gestore di agriturismo. Andrea Conti e Catja Cuordileone, rispettivamente titolari di case vacanze e hotel, hanno inoltre sottolineato il ruolo importante della comunicazione e delle informazioni al turista e villeggiante su eventi, iniziative e servizi offerti in città. Tra gli intervenuti anche il presidente del consiglio comunale Minghella, l’ assessore Vinaccia e la consigliera Fratarcangeli.