Santa Marinella, successo straordinario per la nona edizione del trofeo La Dolce Vita –

Straordinaria nona edizione per il trofeo La Dolce Vita a Santa Marinella. Un’edizione, quella 2025, dedicata a Giorgio Marzotta e che, ancora una volta, ha dipinto tra mille colori e fascino di autovetture dell’epoca la “Perla del Tirreno”. 50 automobili prodotte tra il 1910 ed il 1970 tutte iscritte al registro ASI, molte delle quali protagoniste di gare nazionali e internazionali. Un evento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca, collezionismo e cultura automobilistica e che ha catturato turisti e tanti visitatori.

“Un successo che anno per anno si rinnova, con la partecipazione di decine di auto storiche provenienti da tutta Italia e dall’Estero, che si danno appuntamento nel cuore della nostra città- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei- Un tuffo nel passato, che riporta Santa Marinella agli splendori del Novecento. Ringrazio a nome dell’Amministrazione, il Circuito Storico per l’organizzazione e tutti i collezionisti per la loro presenza”. Insieme al sindaco Tidei, in questi tre giorni, sono stati presenti il presidente del Consiglio Emanuele Minghella, il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli e il delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli.

“Voglio ringraziare il Comune di Santa Marinella, il sindaco Tidei e l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, per il supporto dato all’’iniziativa. Ringrazio inoltre Regione Lazio, tutti gli sponsor, l’Ospedale Bambino Gesù e la Fondazione Santa Marta-ha riferito Daniele Padelletti presidente del Circuito Storico- L’evento è in crescita grazie anche alle attività inserite quest’anno. Stiamo già lavorando per la prossima stagione, in cui prevediamo ulteriori novità”.

Un trionfo di colori, moda dell’epoca, stile ed eleganza l’evento organizzato dal Circuito Storico, con il contributo del Comune di Santa Marinella. patrocinato da Regione Lazio e col supporto di sponsor come Molinari , rappresentato dal suo presidente Mario Molinari, come Fondazione Bulgari alla presenza di Nicola Bulgari, come Porsche rappresentato da Alessandro Ricci e come Perciballi, alla presenza del presidente Enrico Perciballi

La giornata conclusiva, svolta nella piazza di Caccia Riserva, ha visto un momento di grande emozione per i ragazzi dell’IC Piazzale della Gioventù. Sono stati infatti premiati i dodici autori dei disegni che andranno a far da copertina ai mesi del calendario ufficiale 2025.

Momento storico e grande emozione anche per la presentazione del francobollo del Circuito, dedicato a Giorgio Marzolla. Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico, disponibile durante l’evento.

Assegnati quindi i seguenti premi sulle autovetture dell’epoca che hanno dipinto il weekend di Santa Marinella: Best of show a Lancia Aurelia B52, Regione Lazio a Maserati A6GCS,

Anteguerra a Citroen Traction Avant, Sport a Ferrari Testarossa, Coupe e GT all’Alfa Romeo Giulietta Sprint, Convertibile e Spider Italiane a Lancia Aurelia B52, Convertibile e spider straniere a Porsche 911 S Targa, Porsche a Porsche 964 RS, Dress code 20/30 a Citroen Traction Avant, Dress code 40/50 a Lancia Aurelia B52, Dress code 60/70 a Fiat 500 Jolly

Coppa del presidente a Fiat Tipo 1, Long Road: DB HBR5, Tradizione Italiana a Fiat 519

Miglior restauro a Fiat 1400 Cabriolet, Capolavori sotto il cofano a Ferrari 330 GT, Fondazione dispensario pediatrico Santa Marta a Jaguar XK 120 OTS; Esemplare unico a Fiat Ala D’Oro Spider, la più simpatica a MGA, Fedeltà a Alfa Romeo Giulia Ti, Trofeo Rotary a Alvis Duncan ed infine Trofeo Avis a Lancia Aurelia B50.