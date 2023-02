Santa Marinella: “Successo per il servizio di rilascio gratuito dello Spid” – riceviamo e pubblichiamo:

“A soli pochi giorni dall’attivazione del servizio di rilascio gratuito dello SPID, il Comune di Santa Marinella ha già rilasciato moltissime identità digitali allo sportello Registration Authority Officer da parte di cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età”.

Lo rende noto il sindaco Pietro Tidei che ricorda che ora è possibile dotarsi di documenti e pin di accesso ai vari enti pubblici senza doversi recare presso le sedi di riferimento.

“Il futuro è sempre più digitale e Santa Marinella sta compiendo passi importanti verso l’innovazione tecnologica dei servizi pubblici online. Con lo SPID, un cittadino può identificarsi ed accedere direttamente ai servizi online della Pubblica Amministrazione, utilizzando computer, tablet e smartphone. E’ possibile inoltre accedere ai servizi di vari enti come Inps, Agenzia per le Entrate, Università, Centri per l’impiego, anagrafi e quant’altro. Completamente gratuito, il servizio per il Sistema Pubblico di Identità Digitale, può essere erogato presso gli uffici comunali in via Cicerone, servizio affari generali e Urp, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. In alternativa, può essere erogato presso la biblioteca civica, in via Aurelia, seguendo l’orario di apertura e chiusura della stessa. Per l’attivazione, occorre munirsi di un documento di identità originale in corso di validità, carta di identità, passaporto o patente di guida, la tessera sanitaria con il codice fiscale in corso di validità, oppure il certificato di attribuzione, l’indirizzo e-mail personale, il numero di telefono cellulare. La procedura informativa è consultabile sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.santamarinella.rm.it/istituzione/1223-sportello-rao-pubblico-per-il-riconoscimento-dei-residenti-che-intendono-dotarsi-di-spid/)”.