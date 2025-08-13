Santa Marinella, sopralluogo dell’assessore regionale Ghera alla polisportiva di Santa Severa

«Con la giunta Rocca avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale»

Roma, 13 agosto 2025. Questa mattina l’assessore alla Tutela del Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera insieme al sindaco Pietro Tidei e ai consiglieri di centrodestra, ha effettuato un sopralluogo a Santa Severa, nel comune di Santa Marinella, presso l’area adibita a polisportiva di proprietà regionale. Il bene, che rientra nella disponibilità del patrimonio regionale, è stato oggetto di un accordo procedimentale fra Regione e Comune per il rilancio e la valorizzazione dell’area che è attualmente in stato di abbandono.

La concessione dovrà garantire il recupero e la riqualificazione dell’area che sarà fruibile a tutti. Fra gli interventi previsti, la sistemazione e messa in sicurezza della recinzione perimetrale dell’area oggetto di concessione; la potatura degli alberi di alto fusto; la realizzazione di un’area attrezzata per il pic-nic; la sistemazione delle aree destinate all’attività sportiva; la rimozione dei manufatti e delle altre opere abusive. La polisportiva contribuira a riqualificare il lungomare di Pyrgi, rendendolo attrattivo grazie alle varie attività sportive messe a disposizione: dal tennis al padel, dal beach tennis al pickleball, beach volley, futsal, yoga e pilates.

«La giunta di centrodestra ha avviato in questi due anni un importante piano per la valorizzazione dei beni del patrimonio regionale con l’obiettivo di rendere fruibile per i cittadini aree del territorio oggi abbandonate o in disuso. Grazie a questo intervento il lungomare di Santa Severa vedrà rinascere una polisportiva oggi abbandonata, riconsegnando alla comunità un luogo importante di aggregazione per i giovani e non solo», dichiara l’assessore Ghera