Il Sindaco Tidei annuncia le elezioni presso l’aula consiliare di via Cicerone, dalle 8:00 alle 20:00. Un’iniziativa sostenuta anche dal delegato Ceccarelli e dal Presidente Minghella

Finalmente il primo dicembre a Santa Marinella si voterà per il Consiglio Comunale dei Giovani. A darne notizia, con un avviso ufficiale pubblicato sul sito e sui social istituzionali, è stato il Sindaco Pietro Tidei, che ha informato che le elezioni avranno luogo nell’aula consiliare di via Cicerone, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 1° dicembre.

“Ho sostenuto da sempre il progetto –ha dichiarato il Sindaco- perché credo fortemente nelle nuove generazioni come portatrici di visioni diverse e stimolanti. Confrontarsi con loro sono certo che porterà nuova linfa, culturale e sociale alla nostra comunità cittadina, che ha bisogno di far crescere una nuova dirigenza politica, motivata e preparata”.

Il nuovo organo, nato per avvicinare i ragazzi santamarinellesi alla politica e alla vita amministrativa, sarà formato dai più votati tra i candidati delle liste che decideranno di presentarsi alle urne.

Dell’importante ruolo dei giovani alla vita politica della città è convinto anche il delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli. “È un vero onore per me essere promotore di questa iniziativa, nella quale ho messo il cuore sin dal giorno in cui il sindaco mi ha affidato questa importante delega lo scorso anno- ha affermato il delegato Ceccarelli- Credo di aver contribuito a realizzare un importante progetto per i giovani di Santa Marinella. Il prossimo passo è quello di promuovere la partecipazione dei ragazzi tra i 14 ed i 25 anni, che ho incontrato personalmente nella riunione che abbiamo tenuto con il Sindaco Tidei e il Presidente del Consiglio Minghella, presso la Casina Trincia nei mesi scorsi. Allora ci fu molto interesse da parte dei ragazzi. Ora sta a loro organizzarsi e proporre la propria candidatura”, ha concluso il delegato.

“Invitiamo quindi i ragazzi a partecipare attivamente e a non perdere la possibilità di dire la propria nella vita amministrativa della città”, ha esortato il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella.

La presentazione delle liste candidate dovranno avvenire entro il 26 novembre. Tutte le informazioni e la modulistica per partecipare alle elezioni del Consiglio Comunale dei giovani si possono trovare sul sito del Comune digitando il seguente link:

https://www.comune.santamarinella.rm.it/il-comune/1254-consiglio-comunale-dei-giovani/