Per il riposizionamento competitivo si richiede la collaborazione con tour operator nazionali ed internazionali

Santa Marinella si prepara al rilancio come località turistica

Per rafforzare la competitività della città come destinazione turistica e riposizionarla in modo competitivo, l’Amministrazione Comunale intende promuovere azioni concrete per mettere a disposizione degli operatori locali le migliori possibilità di crescita e sviluppo delle attività gestite.

Tali azioni dovranno mirare in via preliminare alla valorizzazione dell’attuale offerta turistica ed alla sua massima visibilità nel marketing nazionale ed internazionale del settore.

Il processo sarà anche caratterizzato da uno studio sul brand della città e della sua identità nel mercato turistico internazionale e nazionale.

Le attività di promozione turistica del nostro territorio svolte nel 2019 ci hanno visto protagonisti di una notevole promozione verso il mercato estero.

Oggi ci troviamo ad affrontare un momento di grande incertezza e dobbiamo impegnarci al massimo per rilanciare con ancora più energia e intelligenza le strategie per il futuro. In questo contesto il Comune di Santa Marinella, con precedente delibera della Giunta, ha aderito alla rete “Italian Destination Service” per l’avvio di un’attività di studio, monitoraggio e consistenza organizzativa nel comparto del turismo per l’individuazione e selezione delle “Destinazioni Santa Marinella”; la finalità del progetto è quella di attrarre e gestire i flussi turistici derivanti dal crocierismo internazionale con offerte turistiche integrate provenienti dal territorio e tra le destinazioni sarà possibile identificarne una specifica che dovrà includere il territorio di Santa Marinella nell’ambito di una programmazione delle diverse attività di promozione dei territori che rientrano nell’Area Metropolitana di Roma; La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla individuazione di un elenco di operatori interessati a partecipare all’incontro con tour operator nazionali ed internazionali – FAM TRIP Settembre2020.

L’obiettivo è coinvolgere n.10 operatori qualificati internazionali del mercato Europeo ed Extra Europeo che avranno la possibilità di conoscere il territorio e la sua offerta turistica, culturale e del tempo libero.

Il Fam Trip comprenderà pertanto una serie di eventi organizzati presso le strutture ricettive aderenti che riguarderanno la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, spazi per eventi, enogastronomia, balneazione, siti culturali ed archeologici, percorsi naturalistici, sport acquatici e non. Il tour sarà orientato a valorizzare le esperienze offerte dagli operatori turistici focalizzate sui fattori comuni del territorio (tradizione, cultura materiale e immateriale, produzioni tipiche agroalimentari e artigianali).

DESTINATARI DELL’AVVISO Con il presente avviso, gli Operatori turistici di tutti i comparti presenti sul territorio comunale (Categorie: Struttura ricettiva Hotel 2* 3* e 4*, B&B, Case Vacanze, Stabilimenti Balneari, Intermediazione e organizzazione, Servizi di fruizione, Enogastronomia), possono manifestare interesse e cogliere l’opportunità di collaborare alla realizzazione del fam trip offrendo servizi gratuiti in collaborazione con l’ente.

MODALITA’ DI ADESIONE Al fine di definire il programma del tour, si richiede di manifestare interesse a partecipare entro e non oltre il 27 luglio 2020.

La proposta di partecipazione va indirizzata al Comune di Santa Marinella – Ufficio Turismo tramite invio all’indirizzo mail [email protected] o previa consegna all’Ufficio Protocollo in Via Aurelia 455 indicando il settore di interesse e le eventuali attività proposte per l’evento.

Subito dopo la scadenza del presente avviso saranno contattate le realtà aderenti per concordare le iniziative ed il programma dell’evento che in linea di massima si svolgerà dal 9 al 12 Settembre 2020.

Le attività organizzative faranno riferimento all’Ufficio Turismo del Comune ed al delegato al Turismo, Pierluigi D’Emilio, il quale invita tutti gli operatori del settore turistico e alberghiero a partecipare a questa importante opportunità.

Per compilare la domanda di adesione, cliccare qui