Condividi Pin 5 Condivisioni

Nota riportata sul proprio profilo social

Santa Marinella, le considerazioni di Natureducation – Così Natureducation in una nota riportata sul proprio profilo social: “Viviamo in uno dei luoghi più belli d’Italia ma allo stesso tempo uno dei più sporchi. Viviamo in un paese a 50km dalla Capitale che nei mesi estivi esplode di persone e di turismo, ma le nostre spiagge libere sono vergognose. Viviamo in un paese egoista dove la maggior parte delle persone pensa solo al proprio orticello, quando la soluzione è l’altruismo. Viviamo in un paese dove è meglio sparlare di ragazzi che fanno del bene piuttosto che tirarsi su le maniche ed andare ad aiutarli. Viviamo in un paese che chiude gli occhi, ma noi siamo qui per aprirli!”