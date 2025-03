Santa Marinella, scuole e infiltrazioni. Marino: “Bene la soluzione, ma troppe domande senza risposta” –

Accogliamo con favore la notizia della risoluzione delle infiltrazioni nelle scuole di Santa Marinella come Vignacce, Pirgus, ma rimangono interrogativi importanti che non possono essere ignorati. Come è possibile che scuole appena inaugurate o ristrutturate necessitino già di interventi straordinari per 30.000 euro di fondi pubblici?

“I cittadini hanno il diritto di sapere perché vengono spesi altri soldi per lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti correttamente fin dall’inizio. Se ci sono state responsabilità, vanno chiarite e non nascoste sotto il tappeto,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Inoltre, l’assessore ai lavori pubblici parla di un possibile sabotaggio. Se si afferma una cosa del genere, si deve avere la certezza di chi sia il responsabile. Chiediamo dunque:

È stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti?

Se si tratta di qualcuno che frequenta la scuola, verranno presi provvedimenti disciplinari?

Perchè al sopralluogo ha partecipato Minghella presidente del consiglio e non il Sindaco o l’assessore Competente?

“La trasparenza deve valere sempre, non solo quando fa comodo. Se ci sono stati errori, devono emergere. Se si parla di sabotaggio, devono seguire azioni concrete. Chiediamo risposte chiare e ufficiali, perché la gestione della cosa pubblica non può basarsi su ipotesi e dichiarazioni generiche,” conclude Marino

Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”