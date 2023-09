Santa Marinella riprendono le letture per i piccolissimi in Biblioteca –

Dopo la bellissima esperienza delle letture all’aperto del progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io…” che si sono svolte nei parchi della cittadina balneare durante il mese di giugno, si riprende con un appuntamento in Biblioteca. Sabato 9 settembre dalle ore 11,00 alle ore 12.00 finanziato dal Centro per il libro e la lettura della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus la biblioteca di Santa Marinella riparte per i piccolissimi, età 0 – 3 anni, con letture realizzate da professioniste che sapranno catturare l’attenzione dei piccini e dei loro accompagnatori. “E’ davvero affascinante vedere come bambini anche piccolissimi possano essere trasportati dalla lettura ad alta voce, come siano in grado di cogliere le sfumature dei toni, le pause, le sorprese” racconta un genitore che ha partecipato alle precedenti edizioni. Le letture sono aperte naturalmente anche ai più grandicelli che vogliano partecipare e sono completamente gratuite in quanto il progetto ha vinto il bando “Leggimi 0 – 6” del Centro per il libro e la lettura. L’iniziativa durerà per tutto il mese di settembre alternando gli incontri tra la Biblioteca e il Castello di Santa Severa con l’iniziativa “Letture al Museo”.