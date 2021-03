Share Pin 5 Condivisioni

Chiesto dal consigliere Settanni quali sono i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per richiedere le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 per gli interventi di rigenerazione urbana

Santa Marinella: rigenerazione urbana, Settanni presenta un'interrogazione

Assegnazione ai Comuni di contributi per la rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. del 21 gen. 2021.

In considerazione dell’emanazione del D.P.C.M. del 21.1.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo scorso, con il quale sono stati definiti i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per richiedere le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2020 per gli interventi di rigenerazione urbana, preso atto della dichiarata partecipazione del Comune di Santa Marinella al bando per ottenere i citati finanziamenti, è stata proposta un’interrogazione al sindaco con la quale si chiede di informare tutto il Consiglio Comunale in merito ai seguenti elementi:

Se sia stata redatto un elenco con relativa priorità degli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana ritenuti più urgenti, soprattutto in relazione all’indice di vulnerabilità (IVSM) richiamato nel D.P.C.M. ed in funzione degli indicatori in esso riportati:

incidenza percentuale della popolazione di 25-64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;

incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico;

incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale;

incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave;

incidenza percentuale delle famiglie con 6 e piu’ componenti;

incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte;

incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti

quanti, quali e di quale importo in concreto sono gli interventi che si intendono programmare ed indicare nell’apposita richiesta per ottenere il suddetto contributo per il triennio 2021-2023, tenuto conto della scadenza del 4 giugno per la presentazione delle richieste di contributo.

Infatti, poichè la concessione dei contributi statali è volta in particolare a finanziare interventi di rigenerazione urbana che hanno incidenza e lo scopo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, questa interrogazione vuole sottolineare la necessità che anche le forze di minoranza, in una corretta dialettica democratica, debbano essere informate e coinvolte, non a cose già fatte come purtroppo accade nel nostro Comune, nel procedimento decisionale necessario per individuare e dare le giuste priorità agli interventi da programmare. Ciò, soprattutto tenuto conto che per gli interventi in questione, i comuni da 15mila fino a 49mila abitanti, potranno ricevere finanziamenti fino a 5 milioni di euro

Consigliere Francesco SETTANNI