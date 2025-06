La riapertura è prevista per la tarda mattinata di lunedì 9 giugno

Santa Marinella, riapre il sottopassaggio della stazione –

“Siamo lieti di riconsegnare alla città il sottopassaggio, completamente rinnovato e dotato di ascensori per l’accesso alle persone con difficoltà motoria e con disabilità”. A dichiararlo è il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, dopo aver appreso da RFI che i lavori di realizzazione sono terminati.

La chiusura del sottopasso aveva creato molteplici disagi a cittadini e turisti che, per raggiungere il binario dove transitano i treni in direzione di Roma, erano costretti a fare una lunga tratta a piedi attraverso la città, non segnalata, per raggiungere la banchina.

Alcuni volenterosi cittadini avevano piazzato cartelli fatti in casa, bilingue, per aiutare le persone in difficoltà.

Oggi la notizia: i lavori al sottopasso sono conclusi, abbastanza in tempo per ridurre i disagi derivanti dalla stagione estiva e dal flusso di turisti che spesso scendono dal treno per una giornata al mare, vista la vicinanza della stazione di Santa Marinella con la Passeggiata.

“Siamo lieti di riconsegnare alla città il sottopassaggio, completamente rinnovato e dotato di ascensori per l’accesso alle persone con difficoltà motoria e con disabilità – dichiara il sindaco Tidei -. Questo intervento era necessario ed improcrastinabile. Ai pendolari e ai cittadini che ogni giorno ne usufruiscono, va tutta la comprensione per il disagio che hanno dovuto affrontare durante le settimane di chiusura”.

Interviene anche l’assessore ai LL.PP. e vicesindaco Andrea Amanati, che segue l’opera di rifacimento dell’intera stazione ferroviaria: “Come assessore e come cittadino pendolare non posso che esprimere soddisfazione per l’apertura del sottopasso, che avviene anche con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. Ringrazio RFI e la ditta esecutrice dei lavori, che soprattutto in questo ultimo periodo sta lavorando senza tregua”.

Da RFI – Rete Ferroviaria Italiana fanno sapere in una nota stampa: “Sarà restituito alla cittadinanza e agli utenti, lunedì 9 giugno, il sottopasso della stazione di Santa Marinella, chiuso per il miglioramento dell’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione delle strutture per l’inserimento di due ascensori non ancora attivati, i lavori sui marciapiedi di stazione, la demolizione delle scale, oltre a una riqualificazione complessiva, che comprende il rifacimento della pavimentazione e il monitoraggio delle lesioni riscontrate nell’intradosso”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale voglio ringraziare RFI per avere rispettato i tempi previsti per l’apertura del sottopassaggio. Ora si procederà a terminare quel che resta da fare nell’opera di riqualificazione della nostra stazione. Con l’azienda ferroviaria il Comune di Santa Marinella ha altri progetti da sviluppare e realizzare per migliorare la viabilità cittadina”, conclude Tidei.

Nel frattempo restano aperti gli altri cantieri interni alla stazione come quello della sala d’attesa proprio del terzo binario.