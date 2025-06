Il 14 giugno si terrà la finale in onore di una giovane scomparsa prematuramente

Cerveteri, Memorial Martina Verrelli: finale al Galli –

Anche quest’anno il memorial Martina Verrelli, riservato al calcio giovanile, avrà come sede per la finale lo stadio Enrico Galli di Cerveteri.

Dal 9 giugno al 14, giorno della finale, si susseguiranno gare in diversi campi di Roma: il club cerite, come ogni anno, ospita con orgoglio la manifestazione, in memoria di una ragazza, che nel 2017, appena diciottenne ha perso la vita a causa di un incidente stradale.

La sua famiglia frequentava in estate Cerveteri ed è venuto naturale scegliere la città per questa tappa del torneo: “Siamo molto ospitali quando ci sono eventi che hanno questa natura, nel ricordo di una giovane ragazza che come tanti altri coetanei perdono la vita in strada, diamo il massimo di noi. Ormai è da qualche anno che siamo la casa della finale, vogliamo che si ricordi Martina che prematuramente ha perso la vita”, è la dichiarazione del Cerveteri Calcio, squadra di casa al Galli.