Santa Marinella, proseguono senza sosta i lavori per la nuova pista ciclopedonale Valdambrini –
Il Comune di Santa Marinella prosegue alacremente con la realizzazione di tutte le opere finanziate da fondi europei PNRR.
Spicca in questo momento, tra le attività in corso, il cantiere della pista ciclopedonale Valdambrini a via delle Colonie. Un finanziamento che l’Amministrazione ha ottenuto per circa un milione ed ottocentomila euro per rivitalizzare il quartiere e la sua mobilità sostenibile.
La missione è pertanto consegnare all’intera città un sistema a rete di mobilità alternativa sostenibile, accessibile a diversamente abili ma soprattutto inclusiva che possa aggregare ogni fascia generazionale del tessuto cittadino.
Lavori che proseguono senza sosta, sotto ogni tipo di condizione meteorologica. Un cantiere che rispetterà i tempi stabiliti dal cronoprogramma e ci consentirà di legare la città dello sport con il Porticciolo turistico e con l’area di prossimo sviluppo dell’ex Italcementi.