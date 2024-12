Santa Marinella: ” Proseguono i lavori per la realizzazione della mensa scolastica grazie ad un finanziamento PNRR di 358.150 euro” 

“Proseguono senza sosta i progetti di crescita e ammodernamento del settore dell’edilizia scolastica a Santa Marinella. Continuano infatti i lavori di costruzione della mensa – centro cottura di Via della Libertà, che sarà possibile realizzare grazie ad un finanziamento PNRR di 358.150 euro.

La struttura portante dell’edificio sarà completata secondo cronoprogramma, i cui tempi sono stati esattamente rispettati come previsto, entro fine mese. Successivamente si precederà all’allestimento degli infissi ed al completamento delle opere interne. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è ottimizzare la refezione dei plessi su cui si continua a lavorare per migliorare tessuto sociale e scolastico di Santa Marinella. La mensa servirà a garantire una maggiore qualità a livello di menù, aspetto prettamente nutrizionistico; per la prima volta Santa Marinella sarà dotata di un centro per la preparazione dei pasti evitando catering esterni ma soprattutto contenendo i prezzi dei buoni pasto, spese a cui oggi la cittadinanza resta, giustamente, molto sensibile”.

Il Sindaco di Santa Marinella

Pietro Tidei