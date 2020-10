Santa Marinella presente all’esercitazione Maremoto Nord

Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Comune: ad assistere all’evento il Sindaco Pietro Tidei e il consigliere delegato all’associazionismo Andrea Amanati

Santa Marinella presente all’esercitazione per il maremoto –

In una nota appena diffusa il Comune di Santa Marinella afferma quanto segue: “Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il consigliere delegato all’associazionismo Andrea Amanati hanno preso parte, questa mattina, alle fasi cruciali dell’ esercitazione Maremoto Nord, disposta dall ‘Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, d’intesa con la Prefettura di Roma, che ha anche coinvolto i comuni limitrofi di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa e Civitavecchia. La sala operativa è stata allestita presso la sede della Croce Rossa in via Zara e Santa Severa e alle simulazioni di tutti gli interventi di soccorso e contrasto alla grave calamità, che si sarebbe abbattuta sul litorale, coordinate dal comandante della polizia locale Kety Marinangeli, hanno partecipato i responsabili della Prociv cittadina la Misericordia in qualità di associazione che svolge servizio di soccorso ed emergenza per conto dell’Ares 118 e la stessa CRI.

L’esercitazione, che si è conclusa in tarda mattinata, è consistita nel simulare, una situazione di grave emergenza, dovuta a un maremoto generatosi lungo le coste del Mar Tirreno, con l’obiettivo di testare i flussi di attivazione, di comunicazione e i modelli di intervento delle diverse strutture di comando dei comuni chiamati, in simili evenienze ad attivare i Coc per intervenire anche a supporto della popolazione e che pertanto devono gestire l’emergenza. Non è stato attivato il volontariato sul territorio né tantomeno allertata la popolazione per non creare allarmismo.

All’ esercitazione hanno preso parte anche le Forze di Polizia i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto la Asl l’Ares 118 la Croce Rossa e osservatori inviati dall’agenzia e dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.”