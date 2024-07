Santa Marinella: presentazione del libro “Silvio Berlusconi e la città ideale” di Francesco Giro

“Silvio Berlusconi e la città ideale” è il titolo del libro che verrà presentato venerdì 4 luglio alle ore 19:00 alla Casina Trincia (Casina Rosa).

Sarà presente l’autore Francesco Giro, già senatore della Repubblica e Sottosegretario ai beni e alle attività culturali, che dialogherà con il sindaco Pietro Tidei, l’Assessore alla cultura Gino Vinaccia, il consigliere Alessio Manuelli e la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli.

La presentazione rientra nel programma estivo dell’Assessorato alla cultura e della Biblioteca Civica “A. Capotosti”.

“Invito i cittadini a partecipare all’incontro di venerdì dove approfondiremo alcuni degli argomenti trattati nel saggio, che trovo sia molto interessante- ha affermato il Sindaco Tidei-

Non c’è dubbio che Berlusconi abbia caratterizzato buona parte degli ultimi trent’anni della vita politica del nostro Paese. E’ stato un personaggio amato e controverso allo stesso tempo. Il libro che presenteremo ne traccia il profilo culturale e descrive le influenze filosofiche e comunicative che hanno contribuito alla sua formazione”, ha spiegato il Sindaco.

‘ Un libro per conoscere un Berlusconi inedito, la sua formazione culturale, ideale e la sua passione per la libertà.

Francesco Giro attraverso le opere di pensatori e filosofi apre ad una visione ampia e “umanistica” dell’uomo che è stato al centro della politica italiana per piu’ di vent’anni’, ha spiegato l’assessore Vinaccia.

“In particolare- ha spiegato il Consigliere Manuelli- si parlerà di filosofia politica e delle teorie dei grandi filosofi moderni e contemporanei, con riferimento alla biografia di Silvio Berlusconi. Un imprenditore, che ha fondato il partito di Forza Italia ed è stato quattro volte presidente del Consiglio. Un uomo conosciuto per la sua spiccata personalità che, come ci racconta Francesco Giro nel suo libro, ha avuto una formazione umanistica oltre che liberale, che ha influenzato la sua attività imprenditoriale e le sue scelte politiche”.

Secondo Giovanna Caratelli, l’appuntamento con l’autore sarà l’occasione per approfondire il contesto storico e culturale in cui il politico è vissuto ed i cambiamenti che il nostro Paese e la società civile hanno affrontato negli ultimi decenni e a cui in tal senso Silvio Berlusconi ha senza dubbio dato il suo contributo. La prefazione del libro è di Antonio Tajani, Ministro degli Esteri.