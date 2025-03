Santa Marinella: Presentata in Comune la Mostra mercato Boat Days

Dal 20 al 30 marzo e dal 4 al 6 aprile al Marina di Santa Marinella, porticciolo turistico, è pronto a prendere il largo Boat Days, l’evento di riferimento del Lazio per il settore nautico, che cresce ogni anno in prestigio e partecipazione.

La manifestazione, giunta alla 4^ edizione, è stata presentata lunedì mattina durante la conferenza stampa che si è tenuta presso il Municipio di via Cicerone, alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del presidente del Consiglio Emanuele Minghella, dei consiglieri Paola Fratarcangeli e Alessio Magliani. Con loro Gianni Montagliani, Vice Presidente del Consorzio Mare Lazio, Gianluca Rocca Exhibition Manager di Boat Days e il comandante Strato Cacace della Guardia Costiera Locomare di Santa Marinella.

“Anche quest’anno si prevede un ampia partecipazione di visitatori provenienti da tutta la Regione e non solo. L’Amministrazione comunale. ha spiegato il sindaco Tidei- ha deciso di supportare la manifestazione nella convinzione che il porticciolo turistico debba essere parte integrante della città, contribuendo al suo sviluppo anche in termini di attrazione turistica. Crediamo allo stesso tempo che sia necessario un piano concreto sulla portualità e la diportistica, un settore in costante crescita in tutto il Paese”, ha concluso Tidei.

Dell’importanza dello sviluppo del settore nautico ha parlato il consigliere Emanuele Minghella, delegato alle attività produttive. ” Boat Days può diventare punto di riferimento per la Nautica del Centro Italia- ha affermato Mionghella- Gli imprenditori e le istituzioni devono sostenere un percorso di questo tipo, facendo sistema. E’ un volano economico nel quale bisogna credere. Tanti i diportisti che scelgono Santa Marinella come base di partenza e come approdo”. Dello stesso parere i consiglieri Magliani e Fratarcangeli, convinti dell’importanza di iniziative come Boat Days per valorizzare il territorio.

L’evento, organizzato da Consorzio Mare Lazio, con la partecipazione della Regione Lazio, il contributo del Comune di Santa Marinella ed il patrocinio di Confindustria Nautica, CONI, Sport e Salute e la Guardia Costiera, offrirà una panoramica sulle proposte 2025 del settore nautico, con un’esposizione di oltre 100 imbarcazioni e gommoni a terra, affiancata da 24 unità in acqua, disponibili per le prove.

Un’area espositiva su 6000 mq, 30 espositori e 50 brand.

Per partecipare alle prove in mare, i visitatori potranno prenotare le uscite direttamente sul posto presso i punti informativi dei cantieri e dei dealer presenti all’evento.

Il Marina di Santa Marinella rappresenta una location unica, dove il mare è protagonista, immerso in un salotto naturale che ne esalta la bellezza. Con il Castello Odescalchi a fare da cornice, il marina si configura come uno dei luoghi più suggestivi per eventi di questo tipo.

Situato nel cuore della cittadina e a pochi chilometri da Roma, è facilmente raggiungibile sia in autostrada che in treno.

Si potrà parcheggiate in diverse aree nelle vicinanze della manifestazione:

·Parcheggio del Marina di Santa Marinella situato all’interno del porto

Parcheggio Via della Libertà a 400 metri dal salone nautico (ex Fungo)

L’ingresso ai visitatori è gratuito e la mostra sarà aperta dalle ore 10: 00 alle ore 18:00 nelle date indicate.