Spostamento del mercato in via Caltagirone, Pierini: “Per ora è un’ idea, stiamo dialogando con gli operatori”

A Ladispoli si preannuncia un cambiamento che sta già suscitando molte critiche tra i cittadini. L’amministrazione Grando ha proposto di spostare lo storico mercato ortofrutticolo da via Sironi, una zona centralissima della città, a via Caltagirone, di fronte alla posta , un’area decisamente più decentrata rispetto al centro urbano.

Abbiamo intervistato l’Assessore ai Lavori Pubblici di Ladispoli, Marco Pierini, per avere chiarimenti sulla proposta.

Spostamento del mercato in via Caltagirone, Pierini

Assessore Pierini, la proposta di spostare il mercato ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. Può spiegare meglio le motivazioni dietro questa scelta?

“Prima di tutto, vorrei fare una doverosa precisazione: stiamo parlando di una proposta e, al momento, non c’è ancora una decisione definitiva. È un’idea del Sindaco per creare un mercato coperto che permetta agli operatori di lavorare in un ambiente più confortevole, con un ampio parcheggio. Inoltre, liberando l’attuale area, potremo restituirla alla viabilità, dando anche risposte alla carenza di parcheggi nel centro cittadino”.

Non crede che spostare un mercato storico da un punto così strategico possa creare disagi per i cittadini? Inoltre, molti turisti si recano appositamente in quella zona perché sanno di poter trovare prodotti locali di qualità, che sono un vanto per il territorio.

“Il mercato non scompare, anzi, sarà potenziato. La verità è che si sposta di soli 500 metri. Non sarà un cambiamento drastico per i cittadini e per i turisti, che potranno comunque continuare a usufruire dei prodotti tipici del nostro territorio”.

Quali sono le proposte concrete dell’amministrazione per l’area attualmente occupata dal mercato? Come pensate di trasformare quella piazza?

“L’idea è di recuperare lo spazio per creare un parcheggio con circa 150 posti auto. Questo è il progetto concettuale che abbiamo in mente”.

Si tratta di una scelta importante. Pensate di coinvolgere la cittadinanza e gli operatori per raccogliere le loro opinioni, oppure vi affiderete a una decisione presa solo in Consiglio Comunale, magari a maggioranza?

Assessore Pierini: Il Sindaco ha già coinvolto gli operatori, organizzando alcuni incontri. Poi, ovviamente, la decisione finale passerà in Consiglio Comunale, dove ci sarà un confronto con tutta la città.

Non possiamo non sottolineare che questa proposta sembra un po’ in controtendenza con le scelte per una mobilità sostenibile, dove i bisogni economici, sociali e ambientali dovrebbero prevalere. Non rischiate di privilegiare la costruzione di un parcheggio rispetto alla valorizzazione degli spazi per i pedoni, le persone?

Assessore Pierini: Certo, è una questione complessa. Però, se si crea un parcheggio funzionale, miglioriamo la viabilità e rispondiamo a una necessità molto sentita in città.

“Sicuramente continueremo a seguire da vicino questa proposta, che solleva importanti riflessioni sulla mobilità sostenibile e sulla gestione degli spazi urbani. La decisione finale, come ha sottolineato l’Assessore Pierini, spetterà al Consiglio Comunale, ma l’opinione dei cittadini e degli operatori sarà un aspetto fondamentale nel processo di valutazione. Un cittadino si muove in base alla conformazione delle città e delle strade; se le infrastrutture sono destinate alle auto, dovrà adeguarsi. Ma se si decide di dare spazio alle persone, le strade diventeranno luoghi per tutti, non solo per le automobili”.