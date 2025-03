Castello di Santa Severa, online gli avvisi per la stagione estiva

I due avvisi riguardano la realizzazione e la programmazione artistico-culturale della prossima stagione estiva. Tutti i dettagli sul sito di LazioCrea

LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio, ha pubblicato due manifestazioni di interesse che riguardano la realizzazione e programmazione culturale della prossima stagione estiva al Castello di Santa Severa.

Il primo avviso riguarda il procedimento per l’affidamento della concessione del servizio di “Programmazione, organizzazione e realizzazione di una rassegna artistico-culturale” presso il Castello di Santa Severa per l’estate 2025.

Il secondo avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento del servizio di “noleggio e posa in opera di strutture, attrezzature e accessori da installare presso il complesso monumentale del Castello di Santa Severa”, per lo svolgimento di una rassegna artistico – culturale (dal 02 luglio al 31 agosto 2025) comprensivo dei servizi di montaggio, smontaggio e assistenza tecnica.