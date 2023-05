Santa Marinella, pomeriggio di solidarietà per la Romagna

Residenti e villeggianti si uniscono per la Romagna in un progetto di solidarietà

Grande prova di solidarietà per le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione, ieri a Santa Marinella. Per tutto il pomeriggio, fino all’arrivo del mezzo del Nucleo Sommozzatori della Protezione Civile di Santa Marinella, intorno alle 19,00, sono stati tanti i cittadini non solo residenti ma anche villeggianti che hanno portato il loro contributo all’iniziativa. Insieme al contributo del Centro Studi Raido – che con Aurhelio, anima il Progetto Territorio & Comunità – arrivato ieri notte da Roma, sono stati circa 40 i colli caricati sul pick up del Nucleo Sommozzatori. Come indicato nell’avviso, il materiale donato è stato tanto ed eterogeneo.

Molti passanti addirittura, non essendo informati sulla raccolta, hanno approfittato per recarsi presso le rivendite vicine e acquistare dei prodotti per consegnarli subito dopo. In particolare sono giunti prodotti per l’igiene della persona, beni alimentari a lunga scadenza, prodotti sanitari e un’ottima fornitura di prodotti per celiaci e senza lattosio. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno partecipato e che hanno mostrato ancora una volta come il senso civico sia un tesoro inestimabile per la comunità. In primis, la protezione civile per il supporto fornito, la neo consigliera Ilaria Fantozzi e il rappresentante della Associazione Difendi Santa Marinella che si sono prodigati nella raccolta e nello smistamento dei pacchi per tutto il pomeriggio. Non di meno, molti bambini che hanno allestito la zona della raccolta con cartelli, bandiere e hanno scaricato un veicolo carico di materiale.

Come segnalato, la consegna verrà effettuata al Comune di Cervia; la Protezione Civile ci informerà della partenza e dell’arrivo del convoglio che prevede l’ausilio di più mezzi che uniranno le donazioni pervenute da più iniziative. Tanti coloro che hanno chiesto informazioni, nella speranza di poter contribuire la prossima settimana in un nuovo appuntamento. A tale riguardo, ci auguriamo di segnalare in tempi brevi un nuovo appuntamento per i primi di Giugno sempre presso i portici del centro. Dal Tirreno all’Adriatico, un mare di solidarietà!

GM