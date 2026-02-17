Santa Marinella, pino ad alto fusto cade in via Giulio Cesare: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un grosso albero ad alto fusto è caduto nella notte a Santa Marinella, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Intorno alle ore 02:10, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Giulio Cesare per un pino abbattutosi sulla sede stradale. Giunti sul posto, gli uomini della caserma “Bonifazi” hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, provvedendo al taglio della grossa pianta con l’ausilio delle motoseghe in dotazione.

L’episodio è avvenuto fortunatamente durante le ore notturne, evitando conseguenze serie vista la vicinanza di un parco pubblico abitualmente frequentato da molti bambini. Dopo un prolungato lavoro di sezionamento del tronco, i Vigili del Fuoco della squadra 17A hanno liberato la carreggiata e ripristinato la sicurezza nella zona circostante. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari; non si è registrato alcun ferito.