Civitavecchia, giovedì sospensione idrica programmata

Sarà presente un servizi di autobotti
Si comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, giovedì 19 febbraio dalle ore 08:00 alle ore 23:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- borgata Aurelia, zona La Scaglia, via Aurelia Nord, zona Pantano, zona Sant’Agostino, zona industriale, zona area portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile nei seguenti punti:
- via Gioacchino Rossini (borgata Aurelia)
- via Niccolò Paganini (borgata Aurelia)
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.