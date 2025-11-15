Santa Marinella, per Baciu il presidente Minghella non è imparziale

Baciu: “Questo modo di procedere non penalizza solo l’opposizione: priva l’intera cittadinanza di un dibattito ampio, trasparente e tempestivo su temi decisivi per Santa Marinella”

Alina Baciu, consigliere di opposizione al Comune di Santa Marinella, punta il dito verso il comportamento di Emanuele Minghella, presidente del consiglio, tenuto durante la conferenza dei capigruppo di ieri, venerdì 14 novembre.

“È emerso ancora una volta un nodo politico–istituzionale che non può più essere ignorato – scrive la consigliere Baciu in una nota diffusa in queste ore –: il presidente del Consiglio comunale, Emanuele Minghella, continua a muoversi con una postura che appare più vicina alla maggioranza che lo ha espresso che al ruolo di garanzia che la sua funzione richiede.

Il 27 ottobre l’opposizione ha presentato regolare richiesta di convocazione del Consiglio comunale, chiedendo la revoca in autotutela della delibera n. 217 del 14 ottobre 2025, relativa alla Passeggiata. Il presidente Minghella ha successivamente richiesto un parere al segretario comunale, Francesco Gentile, che il 29 ottobre ha espresso parere contrario alla messa all’ordine del giorno della proposta.

Il punto critico non riguarda il contenuto del parere, ma il comportamento del presidente: Minghella ha ritenuto opportuno trattenere il documento fino a oggi, giorno della conferenza, impedendo nei fatti all’opposizione di predisporre un proprio atto alternativo nei tempi necessari.

Un gesto che solleva interrogativi legittimi sulla reale indipendenza della Presidenza del Consiglio e sul rispetto dei diritti delle minoranze, pilastri fondamentali della vita democratica di un ente locale.

Non è la prima volta che siamo costretti a segnalare criticità di questo tipo. In passato ci siamo rivolti al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, affinché fosse garantito il corretto funzionamento degli organi consiliari. È quindi doveroso richiamare il presidente Minghella al rispetto rigoroso del suo ruolo, che non può essere confuso con dinamiche politiche di parte.

Questo modo di procedere non penalizza solo l’opposizione: priva l’intera cittadinanza di un dibattito ampio, trasparente e tempestivo su temi decisivi per Santa Marinella, come la Passeggiata e l’immobile comunale “La Perla del Tirreno”. Questioni che meritano un confronto pubblico serio e non ostacolato da scelte procedurali discutibili”.