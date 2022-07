Le due linee effettueranno il servizio in tutti i weekend di luglio ed agosto oltre che la settimana di Ferragosto e copriranno sia Santa Marinella che Santa Severa

Santa Marinella, partono le navette per il mare dalle Stazioni FS –

È partito oggi il servizio di navette tra le stazioni FS di Santa Marinella e Santa Severa e i lidi della costa.

Come annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Tidei e dal capogruppo di maggioranza Andrea Amanati, è stato inaugurato questo nuovo servizio per incentivare sempre più l’uso dei mezzi pubblici ed una mobilità sempre più sostenibile.

Le due linee effettueranno il servizio in tutti i weekend di luglio ed agosto oltre che la settimana di Ferragosto.

La linea effettuerà le seguenti fermate: Piazzale FS, Via Crispi, Via Aurelia, Via Bassani, Via Rucellai, Via Cicerone, Via dell’Etruria fino alla Rotatoria dell’Aurelia e tornerà indietro passando per Lungomare Marconi.

La navetta di Santa Severa invece percorrerà Via della Stazione, via del castello di Santa Severa fino al parcheggio, tornerà sull’Aurelia, via Lago d’Iseo, Via Giunone Lucina, Via Cneo Domizio, percorrerà il Lungomare Pirgy, via Cartagine e tornerà sull’Aurelia fino alla Stazione.

Il servizio è gratuito e si svolge nella fascia oraria 9-12 e 15-19 in coincidenza con i treni da e per Roma.