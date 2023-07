Santa Marinella, partita la campagna “La Prevenzione sotto l’ombrellone”

Il colpo di calore e i danni provocati da un’eccesiva esposizione al sole. E’ questo il tema della campagna di prevenzione presentata lunedì alla Biblioteca A. Capotosti, alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del direttore sanitario Dott.ssa Simona Ursino e del consigliere delegato alla Sanità Alessio Manuelli, promotore e curatore dell’iniziativa.

E’ stata illustrata la brochure che verrà distribuita a turisti e cittadini dalle associazioni locali che operano sul territorio a tutela della salute: Croce Rossa Italiana, Misericordia e Nucleo Sommozzatori. Il Sindaco ha aperto la conferenza stampa sottolineando l’importanza dell’informazione e della prevenzione in situazioni di emergenza caldo. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto alte, come in questi giorni nella nostra zona per cui è stato emanato il bollettino rosso e quindi livello alto di pericolo per la salute dei cittadini.

Il consigliere Manuelli ha preso la parola e descritto la brochure, soffermandosi sui sintomi e sui consigli da seguire per affrontare al meglio ed in sicurezza l’ondata di calore. Il delegato ha proseguito parlando dell’importanza di esporsi al sole in modo corretto per scongiurare conseguenze pericolose come il temuto melanoma, che in Italia è il terzo tumore per frequenza. Nella guida, denominata “La Prevenzione sotto l’Ombrellone”, che verrà distribuita dai volontari sulle spiagge e negli stabilimenti balneari, è inoltre presente una parte dedicata ai turni della Guardia farmaceutica e della Guardia medica turistica e una parte ai numeri utili di emergenza a cui rivolgersi in casi di bisogno. E’ inoltre presente un QR code che si collega direttamente alla pagina del Ministero della Salute dove poter consultare il bollettino aggiornato sulle ondate di calore nelle varie città. L’incontro è stato chiuso dalla dott.ssa Ursino, che ha ringraziato il Sindaco e il Consigliere per il progetto e le associazioni di volontariato sempre disponibili a dare il loro prezioso contributo sul territorio.

Presenti tra il pubblico intervenuto il vicesindaco Roberta Gaetani, l’assessore Gino Vinaccia e la responsabile della biblioteca Cristina Perini, che ha ospitato la conferenza.