Il Sindaco: “Un traguardo importantissimo per la nostra città”

Santa Marinella, oggi il taglio del nastro della nuova Farmacia Comunale

Previsto per oggi a Santa Marinella il tanto atteso taglio del nastro per l’apertura della nuova Farmacia comunale in via

Etruria 70/4.

“Finalmente dopo tanto impegno da parte della nostra amministrazione – afferma il sindaco Pietro Tidei – alle ore 11 di oggi, giovedì 22 settembre, sarà inaugurata la nuova Farmacia Comunale.

Un traguardo importantissimo per la nostra città che da oggi fornirà anche la zona di via Etruria di un servizio fondamentale per la salute di tutti i cittadini, senza dover essere costretti a spostarsi con il proprio mezzo per reperire un farmaco.

La nostra Perla cresce ancora una volta, si espande, fornisce nuovi servizi e valorizza sempre di più il nostro territorio”.