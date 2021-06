Santa Marinella, oggi 2 importanti eventi per festeggiare l’apertura della nuova sede municipale –

“Giornata di festa questa mattina nella nuova sede municipale di Via Cicerone dove si sono svolte due importanti eventi, promossi dal sindaco Pietro Tidei che hanno visto protagonisti anche numerosi cittadini e che si sono conclusi con l’inaugurazione della nuova sala consiliare intitolata all’ex sindaco Silvio Caratelli. Il cortile della nuova ampia sede municipale ha infatti potuto accogliere molti abitanti e numerosi anziani ai quali il Sindaco ha parlato degli obiettivi già raggiunti dalla attuale amministrazione cittadina, ma soprattutto ha voluto annunciare alcune importanti iniziative che saranno intraprese anche a favore anche della popolazione. Con la riapertura a settembre del restaurato Plesso scolastico delle Vignacce sarà possibile liberare anche quei locali della nuova sede municipale che ancora ospitano alcune aule e in questa ala del vasto edificio sarà possibile creare nuovi spazi per un centro anziani. Inoltre grazie all’impegno della Asl Rm 4 sarà possibile aprire anche una nuova casa della salute un presidio sanitario permanente e un centro con poliambulatori. Al termine del suo discorso il Sindaco e tutti i presenti si sono trasferiti all’interno della sede per assistere alla simbolica cerimonia proseguita con l’inaugurazione ufficiale della nuova aula consiliare che è stata intitolata all’ex sindaco Silvio Caratelli. Alla figlia Giovanna Caratelli, visibilmente emozionata e commossa il compito di ricordare brevemente l’impegno politico e sociale del padre Silvio che tanto aveva amato Santa Marinella città nella quale si era trasferito già

in età adulta. Unico cruccio della giornata, il sindaco Tidei non si è potuto trattenere anche alla conviviale organizzata nel parco essendo in partenza per un impegno personale ha chiesto al presidente della Regione Zingaretti, a sua volta intrattenuto dalla stampa al Castello di Santa Severa dove aveva inaugurata la stagione degli eventi estivi, di rimandare la sua visita al nuovo Municipio ad un’altra data poiché anche a causa del caldo torrido i cittadini non avrebbero potuto attendere oltre il suo arrivo.”

Lo dichiara in un comunicato appena diffuso il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei