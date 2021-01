Share Pin 0 Condivisioni

L’Avis Santa Marinella pronta ad adottare una organizzazione che possa facilitare lo svolgimento delle operazioni di donazione sangue ed evitare il rischio di assembramento

Santa Marinella: nuove modalità per donare il sangue per evitare i contagi covid

Santa Marinella: nuove modalità per donare il sangue per evitare i contagi covid –

Prosegue la raccolta sangue da parte dell’Avis di Santa Marinella. E questa volta per evitare il rischio di assembramenti dall’associazione sono pronti ad adottare una adeguata organizzazione per la donazione in programma per il 20 febbraio.

“Abbiamo deciso di prevedere la presenza di 3 donatori ogni quarto d’ora a partire dalle 7 fino alle 11 – ha spiegato il presidente Avis, Eugenio Fratturato – Per questo vi chiediamo di prenotare l’orario della Vostra donazione”.

“Potete inviare un messaggio (tramite whatsapp) al numero 3317758232 oppure una mail al seguente indirizzo: [email protected]”.

“Ricordiamo a tutti i seguenti impedimenti alla donazione:

Negli ultimi 4 mesi: NO operazioni, tatuaggi e tutte le indagini endoscopiche;

Negli ultimi 15 giorni: NO assunzione antibiotici e cortisone.

“Ci affidiamo alla Vostra generosa e paziente collaborazione al fine di consentire un perfetto svolgimento della raccolta, per la Vostra sicurezza, la nostra e per quella di coloro che riceveranno il Vostro preziosissimo sangue”.

(torna a Baraondanews)