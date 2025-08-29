Santa Marinella: Michel Patrin espone le sue opere alla Casina Trincia fino a domenica –

“Dove il Mare incontra la Terra” è il titolo della mostra d’arte di Michel Patrin in corso in questi giorni nella sala della Casina Trincia. L’esposizione è parte del programma estivo della Biblioteca Civica “A. Capotosti”, che ha preso il via a fine giugno e che proseguirà per il mese di settembre con altri interessanti appuntamenti.

“Siamo lieti di ospitare l’esposizione dell’artista francese presso la Casina Trincia, che si dimostra essere la sede ideale per le mostre d’arte e per le varie iniziative culturali che abbiamo organizzato durante l’anno”, riferisce il sindaco Pietro Tidei.

Ad inaugurare la mostra è stato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Con lui presente la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli.

“Invito cittadini e turisti a visitare la mostra di Miche Patrin , architetto che da anni frequenta la nostra città- afferma Vinaccia- L’artista ha tratto i soggetti per molte delle opere esposte proprio dal mare e dalla costa di Santa Marinella. I colori e le tecniche usate catturano l’attenzione dei visitatori, che ritrovano nei dipinti luoghi noti e d amati. Michel Patrin nei dipinti esposti alla Casina Trincia dimostra il suo legame con la città di Santa Marinella, dove è giunto la prima volta negli anni settanta con la moglie Laura e dove da allora ama tornare soprattutto durante la stagione invernale. E’ proprio dalla sua casa di Capolinaro, che Patrin riesce a trarre ispirazione. La costa rocciosa, le onde del mare in tempesta e la quiete del mare durante il tramonto si possono ritrovare nelle sue tele”, conclude l’Assessore.

Nato a Parigi e laureatosi a Bordeaux nel cuore della Francia, Michel Patrin nel corso degli anni, oltre all’attività di architetto, si dedica alle arti figurative sperimentando nuovi mezzi espressivi e nuove tecniche, che fanno dei suoi lavori, opere uniche che stimolano il pensiero e la riflessione. L’artista ha partecipato a numerose mostre sia personali che collettive. Attualmente lavora nel suo atelier di Roma dove crea arte e vetrate artistiche.

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 nei giorni di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto.