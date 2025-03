Santa Marinella, Marino: “Tidei e il teatrino della politica: destra e sinistra insieme solo per il potere, la città può aspettare” –

Apprendiamo dell’ennesimo accordo di palazzo, con l’ingresso di Forza Italia nella maggioranza del Sindaco Tidei. Un’altra dimostrazione che a Santa Marinella le differenze politiche contano solo quando fa comodo, mentre quando si tratta di sedie e potere, destra e sinistra vanno d’amore e d’accordo.

“Questa non è politica, è pura sopravvivenza. Un gioco di equilibri e poltrone che nulla ha a che fare con gli interessi della città. Per questo diciamo che è ora che chi ama davvero Santa Marinella stacchi la spina a questa politica politicante. Questa amministrazione si regge su accordi di convenienza, mentre i problemi reali della città restano irrisolti,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Se ancora serviva una conferma, questo è il segnale definitivo che è giunto il tempo del civismo. Basta con i giochi di potere, basta con i trasformismi: Santa Marinella merita un’amministrazione che pensa al bene della città, non alla propria sopravvivenza politica.

E al Partito Democratico chiediamo: vi fa piacere sapere che il vostro Sindaco sta in piedi grazie al sostegno del partito del vicepremier Tajani? Forse è il caso di chiarire una volta per tutte qual è la vostra posizione. O continuerete a far finta di nulla?

E agli elettori di Forza Italia, una domanda altrettanto chiara: siete davvero contenti di sostenere un sindaco che proviene dal PCI e dileggiava Berlusconi? Forse anche voi dovreste chiedervi se questo è il progetto politico in cui credete.

Stefano Marino

Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”