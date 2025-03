Santa Marinella, Marino: “Sequestro del piazzale accanto all’Isola Ecologica: il servizio rifiuti è a rischio? L’amministrazione chiarisca!” –

Apprendiamo con preoccupazione che il piazzale accanto all’Isola Ecologica di Santa Marinella è stato posto sotto sequestro preventivo. Una notizia che solleva interrogativi importanti: questa situazione avrà ripercussioni sul servizio di raccolta rifiuti? I cittadini meritano risposte chiare e immediate.

“Ora che l’amministrazione ha assunto direttamente la gestione del piazzale, ci aspettiamo che venga spiegato cosa sta succedendo e quali conseguenze ci saranno per il servizio di raccolta. Santa Marinella non può permettersi né interruzioni né disservizi in un settore così essenziale,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Chiediamo quindi al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire subito la situazione, indicando:

– Quali sono le cause del sequestro e come intendono affrontare la questione

– Se ci saranno ripercussioni sul servizio di raccolta e gestione dei rifiuti

– Quali soluzioni verranno adottate per evitare disagi alla cittadinanza

Santa Marinella non può rimanere senza risposte su un tema così importante. Serve trasparenza e una gestione chiara per garantire che il servizio funzioni regolarmente senza aggravare i cittadini con ulteriori problemi.

Aspettiamo risposte immediate e non i soliti silenzi.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”