Santa Marinella, Marino: "Scuolabus sotto dimensionati e studenti in piedi, disservizi intollerabili da un'amministrazione paralizzata"

Riceviamo e continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di cittadini e famiglie riguardo a disservizi gravi nel nuovo servizio scuolabus. L’ultimo episodio vede alcuni studenti costretti a viaggiare in piedi, a bordo di un mezzo chiaramente sotto dimensionato rispetto alle necessità dell’utenza.

“Non sappiamo se questa situazione sia formalmente regolare, ma di certo non è accettabile per una cittadina che vuole definirsi civile e attenta ai propri ragazzi. Garantire un servizio di trasporto scolastico dignitoso e sicuro dovrebbe essere il minimo sindacale per qualsiasi amministrazione” dichiara Stefano Marino, della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Il problema non è isolato: sempre più spesso ci troviamo di fronte a una macchina amministrativa ferma, disorganizzata e concentrata su tutt’altro che sui servizi essenziali. Una giunta paralizzata da nuovi e vecchi scandali, da giochi di potere interni, da maggioranze traballanti e operazioni politiche di palazzo, non riesce nemmeno a garantire i servizi di base.

Lista Civica Io Amo Santa Marinella