La pioggia, caduta intensamente fin dalla notte di giovedì, ha causato disagi alla circolazione stradale soprattutto nelle prime ore del mattino. Numerosi interventi da parte delle forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, operai del Comune e della SMS sono stati attivati in seguito alla “bomba d’acqua” che nelle prime ore della mattina si è abbattuta nella città, trovando impreparato chi si recava a lavoro o in direzione delle scuole.

In particolare, la Polizia Locale e i Carabinieri sono dovuti intervenire anzitempo per interrompere e deviare la circolazione veicolare nel tratto nord della statale Aurelia, poco prima dello svincolo dell’autostrada Civitavecchia Sud.

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha inviato una dura lettera ai responsabili di ANAS SPA per chiedere un intervento urgente e risolutivo interventi nel tratto della SS1 Aurelia all’altezza del Km 66,400, al fine di evitare che si verifichino ancora allagamenti, come quello avvenuto nella giornata di giovedì.

Santa Marinella, maltempo anche nelle prossime ore

Nel tratto in questione, infatti, la concomitante presenza di un piccolo fosso e di un muro costruito sul lato mare della carreggiata creano condizioni di estremo pericolo per i veicoli. Il muro in particolare non permette all’acqua piovana di defluire verso mare, allagando il manto stradale e lasciando detriti e fango, che rendono la strada impraticabile.

Questo accade da tempo, non appena si intensificano le piogge. Le forze di polizia sono state costrette ad interrompere il transito dei veicoli, anche dei mezzi di soccorso, dirottando il traffico in tutte e due sensi sull’autostrada A 12.

“E’ evidente che si tratta di una situazione di estremo rischio che mette a repentaglio l’incolumità della popolazione e che deve avere immediata soluzione. Non è più ammissibile che, in caso di pioggia o di eventi atmosferici più intensi del solito, due città come Santa Marinella e Civitavecchia rimangono isolate, arrecando anche rischi per gli automobilisti. Si tratta di disagi gravi che non possono più essere tollerati- ha riferito il sindaco- Non è la prima volta infatti che l’Amministrazione Comunale ha richiesto ad Anas, competente per questo tratto extraurbano di statale Aurelia, di intervenire per mettere in sicurezza la circolazione stradale. Moltissimi cittadini si sono trovati in difficoltà e impossibilitati a raggiungere le scuole gli uffici. Tutto questo non deve accadere più”.Intorno alle 11:30 della mattina, la Polizia Locale ha consentito la circolazione a senso unico alternato, permettendo alle auto il passaggio. Operai e mezzi del Comune e della Protezione Civile, sono intervenuti con l’autobotte per liberare dai detriti il manto stradale, che nel pomeriggio è stata riaperta alla normale circolazione. L’assessore Andrea Amanati, che ha seguito e coordinato gli interventi del COC (centro operativo comunale), ringrazia a nome dell’Amministrazione Comunale i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Misericordia, la Croce Rossa, gli operai del Comune e della SMS per l’immediata e congiunta operatività dimostrata durante l’emergenza.

Intanto il sistema di Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo di colore Giallo “temporali e rovesci con quantitativi cumulati moderati”per le successive ore.

Per ogni informazione e per aggiornamenti si possono consultare il sito e i canali social istituzionali del Comune.