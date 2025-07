Oggetto della riunione è l’istituzione di un’azienda faunistico-venatoria destinata alla gestione e al miglioramento dell’ambiente naturale

E’ stata convocata per lunedì 7 luglio alle ore 18:30 presso l’Aula consiliare “Silvio Caratelli” in via Cicerone, l’assemblea pubblica rivolta alle associazioni venatorie e ai cacciatori residenti nel Comune di Santa Marinella-

Oggetto della riunione è l’istituzione di un’azienda faunistico-venatoria destinata alla gestione e al miglioramento dell’ambiente naturale con l’obiettivo di favorire la crescita della fauna selvatica e tipica del territorio.

Santa Marinella: lunedì un’assemblea con i cacciatori

“Insieme al consigliere Alessio Rosa, abbiamo intenzione di promuovere la costituzione di un’azienda faunistica venatoria e per questo ci rivolgiamo alle associazioni venatorie che insistono sul nostro Comune affinché si possa realizzare questo progetto, che mira a gestire e regolamentare la pratica della caccia, rispettando la biodiversità e mantenendo l’equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio rurale”, ha spiegato il Sindaco.

Parla di rispetto degli habitat naturali delle specie autoctone il consigliere Rosa.

“E’ importante coordinare la programmazione delle attività venatorie e disciplinare gli ambiti territoriali in cui è consentita la caccia per consentire una coesistenza equilibrata della fauna selvatica- ha spiegato Rosa- Allo stesso tempo, l’azienda dovrà promuovere, in collaborazione con l’Ente comunale, iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e i metodi per la sua tutela e gestione”.

In sede di assemblea, l’Amministrazione illustrerà nel dettaglio la proposta, che è già una realtà in molti Comuni del comprensorio come Tolfa ed Allumiere.