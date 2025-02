Santa Marinella: l’Ente cerca operatori per cinque grandi iniziative –

Il Comune di Santa Marinella cerca operatori economici interessati a realizzare i progetti finanziati dalla Regione Lazio, che si dovranno svolgere nel corso dell’anno e che hanno lo scopo di valorizzare il territorio, coniugando il patrimonio archeologico, culturale e ambientale con le opportunità di crescita economica e occupazionale, così come previsto dal piano sull’ Etruria Meridionale, di cui Santa Marinella è soggetto attuatore insieme ad altri Comuni dell’area nord regionale.

Sulla determina si fa riferimento a due lotti per un affidamento complessivo di circa 84 mila euro, così ripartiti:

€ 64.760,00 IVA inclusa per il lotto 1 per “La festa del riccio di mare – seconda edizione”, “Fish & Wine” terza edizione, “Lazio Blue Route”

€ 20.144,70 IVA inclusa per il lotto 2 per «ArcheoBUS

L’ Amministrazione Comunale ha scelto di proporre progetti ed iniziative diversificate, alcune delle quali sono già state realizzate negli scorsi anni, come il “Fish and Wine” e la “Festa del riccio di mare”, riscuotendo apprezzamento da turisti e cittadini. Le vere novità riguardano i due progetti più strettamente legati al turismo, come “Lazio Blue Route” e “Archeobus”.

La “Festa del Riccio di Mare”è un’iniziativa che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del riccio di mare e della biodiversità marina, favorendo al contempo la valorizzazione del patrimonio culinario locale.

“Fish & Wine- Terza Edizione è la manifestazione che promuove l’abbinamento tra pesce locale e vini del territorio, evidenziando l’eccellenza della filiera enogastronomica laziale, attraverso degustazioni guidate, presentazioni di prodotti tipici e incontri con esperti del settore

Nel Lotto 1 è compreso il progetto “Lazio Blue Route”, un itinerario turistico ideato per valorizzare i Borghi Marinari del Lazio, promuovendo un turismo culturale sostenibile lungo il litorale della regione.

Il secondo lotto riguarda la realizzazione di “ArcheoBUS”, un bus turistico dedicato alla scoperta delle bellezze del territorio. Si tratta di un servizio della durata di tre mesi, che guiderà i visitatori alla scoperta delle ricchezze storiche, archeologiche, artistiche e culturali di Santa Marinella e Santa Severa. Il servizio pubblico sarà totalmente gratuito per i partecipanti.